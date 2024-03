Intenção de Consumo das Famílias cai 5,5% no Paraná em março

A ICF (Intenção de Consumo das Famílias) caiu 5,5% no Paraná no mês de março e ficou em 103 pontos.





Os dados são da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) e da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Essa é a segunda retração do ano e foi mais intensa do que a média nacional, que baixou 0,8% e marca 104,1 pontos.







Os fatores de maior impacto no indicador de consumo foram Momento para Duráveis, marcando 66,6 pontos, e redução 9,6% em relação a fevereiro.





Por estar abaixo dos 100 pontos esse subindicador está na zona de insatisfação, assim como o Acesso ao crédito, com 69,9 pontos, e baixa de 9,3% na variação mensal.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: