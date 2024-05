Itaipu Binacional destina R$ 25,8 milhões para o Norte do Paraná

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, participou de uma solenidade em Londrina, na sexta-feira (3), em que anunciou investimentos que ultrapassam o valor de R$ 25,8 milhões na região norte do Paraná.





Os valores serão destinados através de fundos de auxílio emergenciais e convênios entre a Itaipu e diversas instituições, localizadas na área de abrangência de quatro associações de municípios paranaenses.

Os convênios firmados na cerimônia beneficiarão os municípios da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop), Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e Associação dos Municípios do Vale Do Ivaí (Amuvi).





Londrina será contemplada com R$ 568 mil referentes ao Fundo de Auxílio Eventual (FAE), voltado ao custeamento de ações emergenciais executadas por entidades socioassistenciais. Já o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar), do qual a cidade faz parte, receberá R$ 4,2 milhões para o investimento em diferentes unidades e projetos na área de saúde pública.

