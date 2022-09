Japão: Embaixador quer incrementar comércio bilateral com o Brasil

Durante visita a Londrina, Teiji Hayashi disse que o Japão tem preocupação com a segurança alimentar e quer buscar mais parceiros deste setor comercial.





Uma comitiva composta pelo embaixador japonês Teiji Hayashi, pelo cônsul-geral do Japão em Curitiba, Keiji Hamada, e pela terceira secretária da Embaixada do Japão, Kana Hasegawa, visitou o Norte do Paraná recentemente. Em entrevista à FOLHA, o embaixador reforçou que o governo japonês quer incrementar o comércio bilateral entre Japão e Brasil.

“Atualmente já temos bastante comércio entre Japão e Brasil. O Brasil exporta minérios e produtos alimentícios, como ferro, soja e carne de frango ao mercado japonês. O Japão, por sua vez, exporta máquinas e automóveis ao mercado brasileiro”, explicou. “Acredito que temos possibilidade de aumentar o volume comercial entre os dois países. Hoje, depois da agressão russa à Ucrânia, qualquer país precisa fortalecer a cadeia de abastecimento. A economia brasileira está crescendo significativamente e estamos buscando incrementar esse comércio bilateral”, declarou.





Hayashi exemplificou que a carne de frango brasileira ocupa 60% da importação desse produto no mercado japonês. “Se vamos a um supermercado japonês é possível encontrar carne de frango brasileira facilmente. O Japão também importa soja, suco de laranja”, afirmou. “Aqui em Londrina fui à Cooperativa Integrada e falamos da possibilidade de aumentar ainda mais o comércio de produtos agropecuários. O Japão possui preocupação sobre a segurança alimentar e queremos buscar mais parceiros deste setor comercial com o Brasil.”





