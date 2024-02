Jardim Bela Suíça ganha prédio comercial com 14 andares

Bairro residencial nobre de Londrina, o jardim Bela Suíça está ganhando novos ares e inaugura neste sábado (24) o edifício comercial Torre Firenze, construído pelo Grupo Galmo.







Localizado na esquina de duas importantes avenidas da região, Adhemar Pereira de Barros e Waldemar Spranger, o Torre Firenze conta com 14 pavimentos distribuídos em uma área construída de 19,5 mil metros quadrados, erguido em um terreno de 2,6 mil metros quadrados.

O novo empreendimento da Galmo será inaugurado já com empresas em operação. As unidades oferecem diferentes formatos de salas comerciais e lojas para sediar negócios de mercados e portes diversos, desde uma empresa de tecnologia ou do mercado financeiro que demande espaços maiores, até clínicas médicas ou escritórios de menor porte. Os espaços vão de 75 metros quadrados até lajes com 635 metros quadrados de área útil.



