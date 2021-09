Juventude Conectada: inovação que transforma; conheça o projeto

O jovem é, ao mesmo tempo, o grande artífice e vítima de seu tempo. As decisões que ele toma no começo da vida profissional vão impactá-lo ao longo de toda sua existência. Sejam elas boas ou ruins.

Inovação é palavra de ordem para muitos garotos e garotas. Como eles vivenciam a mudança no seu dia a dia, qual deles não quer mudar também seu emprego? Sua carreira? Aliás, muitos nem querem mais emprego, tampouco carreira. “Estabilidade!? Não preciso”. Vários pensam assim.

Difícil é dosar ousadia e prudência. Pesquisas nacionais e internacionais já provaram: o empreendedor de sucesso geralmente tem mais de 40 anos e foi a falência algumas vezes. Porém, nenhum negócio cresce sem uma boa equipe e as melhores são aquelas que misturam talentos promissores com a experiência de quem já superou muitos problemas.





O projeto Juventude Conectada da Cresol vai ao encontro das premissas da inovação e do empreendedorismo. Ao trazer conteúdos educativos voltados à educação cooperativista, por exemplo, incentiva os jovens a compartilharem seus conhecimentos e buscarem a força nas suas atitudes por meio da cooperação. Aliás, os princípios do cooperativismo, como a gestão democrática, são essenciais para a formação de equipes, a convivência harmoniosa entre os membros do grupo, assim como a tomada de decisões baseada no consenso.

Atendendo centenas de jovens com idade entre 18 e 25 anos em 17 estados do pais, o Juventude Conectada perfaz uma jornada de aprendizagem de 14 semanas em encontro semanais nos quais os participantes aprendem, por exemplo, lições de educação financeira. Alguns já ingressaram até no mercado financeiro.





O setor bancário vem passando por grandes transformações recentemente. Nenhuma delas, porém, supera as mudanças que estão ocorrendo com esses jovens. Muito mais que prepará-los para as alterações nas ordens social e econômica, a Cresol está criando cidadãos preparados para o novo mundo. Além de terem potencial para criar uma startup, empreenderem no setor financeiro ou ainda desenvolverem uma nova tecnologia, os participantes do Juventude Conectada poderão liderar e compor equipes de pessoas comprometidas com a mudança.





Dentre as muitas conclusões que obtive em meu doutorado uma ficou muito clara: inovação é fruto da vontade das pessoas. Sem motivação, tendemos a nos manter estáticos. Investir nos mais jovens é, assim, contribuir para mudanças significativas nos mais variados segmentos da sociedade. Destarte, o projeto Juventude Conectada tem conexão com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) na Educação de Qualidade; Igualdade de Gênero; Redução das Desigualdades e no Consumo e Produção Responsáveis.





A sustentabilidade vem sendo apontada como um dos caminhos mais proeminentes para a inovação. Em qualquer campo, ela seria o caminho mais curto e eficiente porque une forças aparentemente antagônicas, como desenvolvimento econômico e respeito às diferenças. O projeto da Cresol é um bom exemplo de como tudo está conectado ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor de startups. Autor de “Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.