Leilão de imóveis tem apartamentos em regiões valorizadas de Londrina com lance inicial de R$ 115 mil

Para quem busca mais espaço, tem casa no condomínio Gralha Azul, com desconto de 40% no segundo leilão.

Quem gosta da região central da cidade, pode se interessar pela unidade disponível no edifício Centro Comercial, 7º andar, cujo lance inicial é de R$ 143 mil ou na Rua Santos, no edifício Buenos Ayres, apartamento amplo, com 334mº, com lance inicial de R$ 252 mil.

Na Gleba Palhano, tem uma opção de apartamento no edifício Cora Coralina, 17º andar, com lance inicial de R$ 450 mil. Ainda na Gleba, no edifício Spazio Leopoldina, tem apartamento com lance inicial de R$ 115 mil.

Mais de 150 lotes entre casas, apartamentos, terrenos, chácara, barracão, ponto comercial e automóveis vão à leilão em Londrina. A oportunidade para adquirir um destes lotes a valores até 50% mais baixo do que o praticado pelo mercado acontece nos dias 08 e 15 de março, de forma presencial e online com a Nakakogue Leilões.

Os leilões acontecem no Hotel Thomasi, localizado na Av. Tiradentes, 1155 e no site do leiloeiro (acesse abaixo). Tanto no dia 8 de março quanto no dia 15 do mesmo mês, o horário de início é às 9h30. Para participar da modalidade online basta efetuar cadastro no site da promotora do certame com pelo menos um dia de antecedência e encaminhar os documentos para homologação. Na modalidade presencial, basta comparecer com os documentos pessoais.

A forma de pagamento no dia 8 de março é somente à vista. Já no dia 15 de março, além do pagamento à vista, os interessados podem dar entrada de 25% e parcelar o restante em até 30 meses.