Leilão do lote 2 do pedágio só recebeu uma proposta, diz jornal

O leilão do Lote 2 de rodovias do Paraná, que será realizado na sexta-feira (29) pela Bolsa de Valores B3, recebeu apenas uma oferta, informou o Valor Econômico. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a EPR Participações, empresa formada por Equipav e Perfin, foi a única a apresentar proposta. Esse grupo apareceu em segundo colocado no leilão do lote 1, que foi vencido pelo grupo Pátria. A Ecorodovias teria interesse inicial no leilão, mas não teria chegado a protocolar a oferta.





Caso seja habilitado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o grupo deverá ser declarado vencedor nesta sexta-feira (29), mesmo sem concorrência.

Já a assessoria de imprensa da B3 informou que os nomes das empresas em disputa só serão divulgados durante a abertura dos envelopes no leilão na sexta-feira. Procuradas pela FOLHA, fontes da gestão Ratinho Junior (PSD) não confirmaram a informação revelada pelo jornal.





Deputados de oposição já repercutem a suposta notícia da possibilidade de apenas uma proponente e com o valor final do pedágio no lote 2. "Na principal praça do Estado de acesso ao litoral. Essa falta de competitividade elava o risco da tarifa cara. Seguiremos fiscalizando. Pedágio abusivo não", publicou o deputado estadual Arilson Chiorato (PT).

O grupo EPR tem duas concessões de rodovias no Estado de Minas Gerais. A EPR Triângulo e a EPR Sul de Minas onde operam as rodovias concedidas nas regiões do Triângulo Mineiro e sul de Minas.





Já o lote prevê novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão, incluindo rodovias no Litoral como a BR-277 e com importante ligação de Curitiba à zona portuária de Paranaguá. Também inclui as ligações entre Ponta Grossa e Sengés, Jaguariaíva e Jacarezinho, e Cornélio Procópio e Jacarezinho, pela BR-369.

Está previsto um investimento de R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão. O leilão será realizado na sexta-feira, dia 29, às 14h na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A previsão de assinatura do contrato é para o final de janeiro do ano que vem.





Duplicação até Ourinhos

Uma das obras mais esperadas para o norte e norte pioneiro do Estado é a duplicação da BR-369, em uma extensão de 74,7 km, começa a partir da pista dupla em Cornélio Procópio e termina em trecho duplicado da rodovia próximo ao entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana) em Jacarezinho, logo antes da divisa com São Paulo.





A BR-369 não será duplicada somente em Bandeirantes, onde a rodovia federal cruza o perímetro urbano do município; ali será duplicada a PR-855, o Contorno de Bandeirantes, em uma extensão de 8,06 km.





Neste trecho do Lote 2 ainda serão implantados dois quilômetros de ciclovias, todos em Santa Mariana e 9,9 quilômetros de vias marginais, em Andirá e Santa Mariana. No trecho da BR-369 serão implantados 19 novos viadutos e oito passarelas.