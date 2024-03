Levantamento aponta cenários e oportunidades para Londrina

A percepção de empresários e gestores corporativos londrinenses sobre os cenários e oportunidades para a cidade de Londrina foi objeto de uma pesquisa qualitativa elaborada pelo Fórum Desenvolve Londrina.





A imagem que as lideranças empresariais têm do município, os desafios e oportunidades, incluindo questões como infraestrutura e mão de obra, e as perspectivas de desenvolvimento foram alguns dos temas abordados com os 20 entrevistados e mostram, além de aspectos positivos, os pontos que podem ser aprimorados.

A pesquisa é uma novidade incluída no Caderno de Estudos 2023, elaborado anualmente pelo Fórum e que chega à 17ª edição. Ambos os trabalhos, juntamente com o Manual de Indicadores de Desenvolvimento 2023, foram apresentados nesta quinta-feira (28), a autoridades políticas e lideranças empresariais.





Atuantes em diversos setores, os empresários e gestores londrinenses entrevistados apontam a logística como um ponto sensível e que influencia negativamente na atração de mão de obra e no desenvolvimento econômico local.

A deficiência da malha rodoviária, a infraestrutura aeroportuária, que dificulta os deslocamentos, e a escassez de mão de obra qualificada também foram lembrado, assim como a segurança pública, os gargalos do mercado imobiliário e a necessidade de medidas de fortalecimento das entidades locais.







“(A pesquisa) Traz temas que a cidade já há muito tempo discute, empreendedores da cidade acabam trazendo até em outros estudos e (o resultado) não é uma surpresa negativa. Eu diria que é uma oportunidade. Tem possibilidades distintas para que tanto o setor público quanto o setor privado possam trabalhar, provocar e refletir sobre o papel deles dentro desses temas. Alguns pontos centrais são relevantes”, disse o fundador e diretor da Litz Estratégia e Marketing, Renato da Rocha Neto, responsável pela elaboração da pesquisa.



Os apontamentos feitos pelos empresários vão de encontro com as propostas prioritárias para o desenvolvimento empresarial de Londrina elencadas no Caderno de Estudos. Ao todo, o Fórum compilou 170 sugestões e dez foram incluídas na publicação.





Entre elas, promover o desenvolvimento de infraestrutura de qualidade com o intuito de atrair empresas e indústrias, desenvolver um plano integrado de educação tecnológica e cidadã, especialmente de jovens, envolvendo os setores público e privado, e comprometer líderes empresariais com o desenvolvimento sustentável do município.







Representante do Sebrae/PR no Fórum, Heverson Feliciano destacou que o trabalho a partir de estudos, propostas e indicadores revela os pontos que requerem uma maior atenção por parte da iniciativa privada ou poder público e os projetos que precisam avançar.





