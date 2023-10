LiDERE 2023 vai reunir grandes nomes do empreendedorismo em Londrina

O LiDERE 2023 será realizado na próxima quarta (18) e quinta (19) no Espaço Villa Planalto (Av. Tiradentes, 6429). As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site (www.lidereacil.com.br), onde está disponível toda a programação. Já o Investing Day E34 será realizado dentro do LiDERE, no dia 19, a partir das 14 horas, fruto de uma parceria entre a governança Estação 43, Codel, Sebrae e ACIL Jovem.

Confirmaram presença os investidores Renan Salvador (Rumo Venture Capital), Cristiano Teodoro Russo (Ventiur Smart Capital), Chrystian T. Scanferla (Smart Value Investment | Smart Bowl Venture) e Asshaias Felippe (Bossa Nova). Também foram convidadas startups londrinenses. O Investing Day poderá ser acompanhado pelo público do LiDERE.



Dinâmica



Dinâmica

"O Investing Day vai trazer a cultura das startups para dentro do LiDERE e será um momento muito importante para entendermos essa dinâmica inovadora que vem gerando empresas capazes de se desenvolver rapidamente. Londrina é inovadora por natureza e precisamos olhar com mais atenção para este cenário. É o que o LiDERE está fazendo. Esperamos que as startups tenham um bom diálogo com os investidores e negócios sejam fechados", destaca Angelo Pamplona, presidente da ACIL.

Para Lúcio Kamiji, presidente da Estação 43, governança do Ecossistema de Inovação de Londrina, o Investing Day vem justamente estimular o desenvolvimento das startups: “As empresas de venture capital, de investimento, vão ter tempo para analisar as empresas que tenham negócios inovadores e startups. Elas vão fazer um pit para os investidores e a intenção é que dê match entre empresa e investidor. É uma iniciativa muito importante, um ganha-ganha entre investidores e projetos inovadores”, ressalta.



Cultura da inovação





Parceiro da realização, o Sebrae também está ajudando a disseminar a cultura da inovação: "O objetivo é mostrar a dinâmica empresarial das startups. Deve ser um momento muito bacana, porque as pessoas vão poder entender mais sobre esse mundo. O Investing Day tem o intuito de gerar investimento, mas o objetivo é realmente disseminar a inovação", acrescenta Gustavo Ishikawa, consultor do Sebrae, que vai contar com uma espaço próprio montado dentro do LiDERE.

Presidente da ACIL Jovem, Guilherme Lopes vem trabalhando para incentivar o empreendedorismo e fortalecer a integração entre os jovens empresários. Por conta disso, sua atuação está bem próxima das empresas inovadoras. "O LiDERE sempre foi um protagonista quando se fala em inovação. Mas sempre foi um protagonista em conteúdo. Dessa vez, a gente está levando um pouco mais da parte prática. E a oportunidade de startups genuinamente londrinenses conseguirem entrar em contato, a partir do LiDERE e dessa grande iniciativa da ACIL, com potenciais investidores, para que as startups londrinenses possam estar em um patamar superior em termos de busca de investimento. Quando a gente junta esse perfil de investidor com esse perfil de startup, fica bem mais fácil das coisas acontecerem", considera.



Fundos de investimentos