Logística para o fim de ano: como planejar as entregas em tempo?

O final de ano é um dos períodos mais aguardados pelas empresas e, principalmente, uma das épocas mais importantes para o comércio. É tempo de concluir as atividades do ano que passou e se preparar para o ano vindouro. Para o varejo, as vendas estão aquecidas, os clientes estão em busca daquele presente especial e tudo parece fluir para um ótimo desfecho. É claro que não se quer que algo dê errado. Mas já pensou se todas aquelas vendas ficarem paradas por problemas de transporte? Ou se aquele documento não chegar a tempo? Com a maioria das empresas entrando em recesso ou férias, não há espaço para falhas. Por isso, para que tudo ocorra bem e seu cliente fique satisfeito, é importante ter logística!

Para não deixar seu cliente de mãos vazias, o primeiro passo é fazer um planejamento. É sabido que as entregas aumentam muito no último trimestre do ano, devido ao Natal e até mesmo à Black Friday. Portanto, se antecipar ao aumento da demanda já é um grande primeiro passo. Organize seu estoque, priorizando os itens de maior saída, de forma a deixá-los com mais fácil acesso. Ou seja, identifique os produtos que poderão ter mais procura e cuide para tê-los em estoque, além de que uma boa organização reduz o índice de devoluções e retrabalhos. O passo seguinte é identificar o perfil do seu cliente. Conhecendo-o, fica fácil saber o que ele busca no seu comércio e quais são suas expectativas.





Feito isso, o próximo passo é entender o funcionamento das transportadoras durante este período. A maioria das empresas de entrega reforça seus quadros de funcionários para dar conta do recado. Porém isso não significa que as suas entregas possam ficar para a última hora. Os prazos de entrega costumam ser mais apertados durante esta época do ano. Certifique-se de contratar os serviços de transportes de que necessita o quanto antes. Assegure-se de estar bem amparado, tendo bons contatos e fazendo parcerias com transportadoras. Aliás, planejamento antecipado também significa economia. Ferramentas importantes de gestão, tais como cronogramas ou até mesmo softwares de gestão de entregas, são ótimos aliados.

Se sua empresa possui um setor de vendas, é uma boa hora para alinhar e quantificar demandas. Também é um bom momento para promover aquela qualificação para os funcionários. Boa gestão logística, planejamento estratégico e, principalmente, comunicação interna são os elementos-chave para o sucesso. E, claro, utilize o conhecimento adquirido para aprimorar seus processos e suas estratégias.