Lojistas de Londrina se reinventam para garantir vendas na Páscoa

Não tem como negar, a Páscoa combina com almoço em família e, claro, com aquele chocolate. Seja em formato de ovo, barra ou bombom, o importante é aproveitar o doce. Na manhã deste sábado (30), véspera de Páscoa, muitas pessoas aproveitaram para comprar mimos para amigos e familiares.





Para os lojistas, o movimento é muito bem vindo, ainda mais com as vendas abaixo do esperado em 2024. Para contornar o cenário, a solução encontrada tem sido trazer opções diferenciadas de cestas para atrair os clientes.

Um dos responsáveis por uma loja de doces e artigos para festas na região central de Londrina, que preferiu não se identificar, explica que, para este ano, eles trouxeram algumas opções diferentes de presentes para a Páscoa.





A primeira é para quem deseja montar a própria cesta de chocolates, doces e mimos, já que a loja tem desde as formas para a confecção dos ovos até os coelhinhos de pelúcia para complementar o presente.

Outra opção é pelas cestas já prontas ou que podem ser montadas na hora de acordo com a vontade do cliente, o que não tem custo extra. “A gente percebeu que o que está vendendo muito é chocolate, então o pessoal está confeccionando ovo, mas essa parte de ursinhos de pelúcia, de mimos para adicionar nas cestas, não saiu tanto quanto a gente esperava”, admite.





Ele garante que a expectativa para essa Páscoa não era a melhor, então a compra de estoque já foi reduzida se comparada a anos anteriores. Apesar de ainda ser cedo para afirmar, a previsão é de que as vendas deste ano fiquem, ao menos, 20% mais baixas em relação a 2023.

Sobre a queda, ele conta que percebeu um endividamento maior por parte dos clientes, que estão tentando economizar da forma que podem, assim como muitas reclamações a respeito do salário baixo, que não deixa uma folga no orçamento para gastar em chocolates.





Para tentar amenizar a redução, a loja adotou algumas estratégias para chamar a atenção dos clientes. A opção de montar a cesta de acordo com os gostos e bolsos de cada um já é um diferencial, assim como incluir ovos de chocolate nas cestas já prontas, deixando o presente mais bonito aos olhos dos consumidores.





Segundo ele, nos anos anteriores eles já tinham vendido todos os ovos; neste ano, apesar de já terem comprado uma quantidade menor, ainda restam unidades, o que motivou a decisão de incrementar as cestas para que o doce não fique parado. “A gente tem que tentar achar artifícios para alcançar os clientes porque está bem difícil”, afirma.







