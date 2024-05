Londrina, Curitiba e Maringá aparecem em ranking global de desenvolvimento de startups

O relatório Startup Ecosystem Index Report 2024, do instituto israelense StartupBlink, divulgado nesta quinta-feira (30), mostra Curitiba, Maringá e Londrina mais uma vez em destaque global no cenário de startups.





As cidades estão entre as cidades com melhores ambientes de negócios inovadores na lista dos 1.000 municípios que mais estão conectados com a agenda da inovação em todo o mundo.



Curitiba é a segunda cidade do Brasil no relatório, atrás apenas de São Paulo. Também figura em 137° no mundo. A cidade subiu três posições em relação ao ranking do ano passado.





Curitiba é berço de três unicórnios (startups avaliadas em US$ 1 bilhão): Ebanx, de serviços de processamento de pagamentos de compras; MadeiraMadeira, plataforma de produtos para casa; e Olist, que oferece serviços de e-commerce para colocar pequenos vendedores em grandes vitrines on-line.

Juntas, elas geram quase três mil empregos. Na cidade, o ecossistema de inovação é organizado pelo Vale do Pinhão.





Maringá aparece em 19° no ranking nacional e 730° no global (evolução de cinco posições em relação a 2023) e Londrina está em 23° no ranking nacional e em 907° no global (com um salto de 72 posições).





As duas cidades expoentes do Noroeste e Norte do Estado, respectivamente, também têm apostado muito em inovação nos últimos anos, sendo reconhecidas como polos regionais com programas de incentivo a empresas inovadoras, investimentos em parques tecnológicos e envolvimento da academia e de setores da sociedade civil no processo de transformação das cadeias produtivas.

As outras cidades brasileiras citadas no relatório são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, Recife, Salvador, Joinville, São José dos Campos, Campinas, Vitória, Uberlândia, Ribeirão Preto, Fortaleza, Caxias do Sul, Blumenau, Goiânia, Juiz de Fora, Belém, Aracaju e São Leopoldo.

Globalmente o ranking é liderado por São Francisco (EUA), Nova York (EUA), Londres (Reino Unido), Los Angeles (EUA) e Boston (EUA). Os cinco primeiros países são Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá e Singapura.





ANJO INOVADOR

Para potencializar ainda mais esse cenário o Estado tem um programa chamado Paraná Anjo Inovador, que apoia financeiramente ideias inovadoras. O primeiro edital, lançado em 2023, selecionou 68 startups para apoiar projetos voltados para inovação e novas soluções.





O segundo teve as inscrições encerradas nesta semana. Somando as duas fases, o Governo do Estado irá investir quase R$ 40 milhões por meio do programa, visando o avanço da modernização do Paraná e o desenvolvimento de soluções de interesse público.

Publicidade





RELATÓRIO





StartupBlink é um centro de pesquisa referência internacional que faz o mapeamento em 1.000 cidades em 100 países, avaliando os ecossistemas de inovação para startups em todo o mundo em quesitos como ambiente de inovação, de negócios e qualidade das empresas de tecnologia.





O Startup Ecosystem Index Report faz o ranking dos melhores ecossistemas a partir de algoritmos que analisam milhares de dados em startups, aceleradoras e espaços de coworking. Também aproveita os dados coletados de mais de 50 mil membros em toda a comunidade Global StartupBlink.