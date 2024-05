Associação encerra contrato e Festival Internacional de Londrina 2024 será reagendado para dezembro

No ano do aniversário de 90 anos da cidade, o FILO (Festival Internacional de Londrina) novamente terá que ter a data adiada por carência de patrocínio. A Aspa (Associação dos Profissionais de Arte de Londrina), responsável pela execução do projeto cultural nas edições 2022 e 2023, comunicou oficialmente nesta quarta-feira (29) que não estará à frente de gestão do festival em 2024. Isso porque a gestão da entidade alega ter encontrado dificuldades de financiamento do evento junto às secretarias estadual e municipal de Cultura. O convênio previa a realização de três edições, mas com a quebra de contrato, o festival buscará uma nova associação para realizar a edição que estava programada inicialmente para junho.



O diretor do FILO, Luiz Bertipaglia, informou que a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina já foi oficialmente comunicada do fim do contrato com a Aspa e que os organizadores do festival irão buscar uma nova associação para realização da FILO 2024. “Diante da decisão da Aspa de não dar prosseguimento na organização do Filo programado junho, vamos dar o encaminhamento para buscar outra associação para realização do FILO 2024. O festival vai acontecer neste ano mesmo que seja com recursos apenas do Promic [Programa Municipal de Incentivo à Cultura], uma vez que não conseguimos outras fontes de patrocínio.” O recurso municipal destinado para realização do evento é de R$400 mil.

Para não correr risco de Londrina ficar sem o FILO 2024, Bertipaglia informou que uma das providências tomadas foi adiar o evento para dezembro, mês da comemoração de aniversário dos 90 anos. “Nas próximas semanas iremos divulgar os detalhes da nova comissão organizadora do festival e da nova entidade que estará à frente da realização do festival deste ano.”

Segundo o comunicado, a Aspa desde que assumiu a gestão do FILO em 2022, prezou por pelo “equilíbrio financeiro, organização, respeito ao público e fortalecimento da produção cultural local”. O documento ainda aponta que nas duas edições foram realizadas 60 atividades entre apresentações de espetáculos, intervenções, performances, oficinas de formação, bate-papos, beneficiando um público total de 25 mil pessoas.

Em entrevista à FOLHA, o gestor da entidade Gerson Bernardes, informou que a edição de 2024 começou a ser preparada em julho do ano passado, mas não foi possível ampliar a base de financiamento para o FILO. “Tentamos patrocínio junto às estatais do Governo do Paraná, por meio de patrocínio pela Lei de Incentivo à Cultura . Para organização do Festival no potencial que ele merece, precisaria de uma outra fonte de recursos, mas era difícil até agendar uma reunião com a SEEC (Secretaria de Estado da Cultura do Paraná), virou o ano e seguimos sem essas informações. Trabalhamos para realizar o festival em junho, como já era tradição”.

A nova secretária municipal de Cultura, Fátima Beraldo, foi procurada pela reportagem, mas não retornou. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina informou que a pasta aguarda a entrega do projeto. “Independentemente de quem estará à frente da organização, a Prefeitura de Londrina irá apoiar o evento que é um dos mais importantes realizados na cidade”, diz a nota.





A Secretaria de Estado da Cultura do Paraná informa que dispõe de uma série de programas de fomento e incentivo à Cultura visando atender agentes culturais de todo o Estado. "Identificamos que o Festival de Londrina (FILO) estava entre os projetos classificados no Edital Paraná Festivais (003/2023), realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Entretanto, o FILO não obteve nota suficiente para ser selecionado neste edital. No Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (Profice), o FILO está concorrendo no Edital voltado à categoria de Teatro, cujo processo seletivo encontra-se em andamento".