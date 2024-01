Londrina deve arrecadar R$ 370,8 milhões com pagamento do IPVA

Com 245,5 mil veículos tributados, Londrina tem a previsão de arrecadar R$ 370,8 milhões com o IPVA 2024 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores).





O dado faz parte de um levantamento elaborado pela Receita Estadual do Paraná que elaborou uma tabela com o valor lançado em Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e o tamanho da frota tributada em cada município no exercício deste ano.



O levantamento mostra que 23 municípios paranaenses abrigam 60,5% da frota tributada e respondem por 65,2% do valor total do IPVA lançado no Estado. Curitiba lidera a quantidade de veículos (960.621) e o valor lançado de IPVA (R$ 1.532.602.950,83).





Londrina, Maringá, Cascavel, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Colombo, Guarapuava e Toledo completam o top 10 em volume de carros e lançamentos.

Jardim Olinda, município de apenas 1.343 habitantes, tem 362 carros emplacados e R$ 393.465,09 de IPVA lançado. Guaraqueçaba, no Litoral, tem 552 veículos, e está entre os cinco com menores frotas ao lado de Nova Aliança do Ivaí, Mirador e Santa Inês.

De acordo com os dados da Receita Estadual, o Paraná conta com uma frota tributada de 4,69 milhões de veículos, distribuída pelos 399 municípios, que devem recolher um montante total de R$ 6,4 bilhões em IPVA neste ano.





Neste ano, os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento à vista do IPVA têm direito a um desconto de 6%. Para aqueles que preferem parcelar, há opção de quitar o IPVA em até cinco vezes, sem desconto.

O prazo para efetuar o pagamento à vista ou da primeira parcela é de 17 a 23 de janeiro, dependendo do número final da placa do veículo.





A alíquota padrão do IPVA é de 3,5% sobre o valor de mercado para automóveis e motocicletas em geral, e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a GNV (Gás Natural Veicular).

A Receita Estadual do Paraná tributa veículos fabricados nos últimos 20 anos, ou seja, a partir de 2004. Algumas categorias, tais como ônibus de transporte público urbano, veículos destinados ao transporte escolar, tratores e colheitadeiras, veículos de propriedade de pessoas com deficiência ou de missões diplomáticas, além daqueles apreendidos e leiloados pelo Detran, estão isentas do imposto.





VALORES REDUZIDOS





Estudos regionalizados da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) fornecem os dados para o cálculo do valor do IPVA. Neste ano, foi observada uma redução média de 1,67% no valor do imposto a ser pago pelos contribuintes paranaenses.





