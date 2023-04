Londrina fecha março com 509 vagas de empregos formais abertas, segundo Caged

Londrina fechou março com a criação de 509 vagas de empregos formais. O número é resultado de 9.377 admissões e 8.868 desligamentos no período. Apesar de positivo, o resultado é o mais tímido do ano. Segundo os dados ainda sem as correções, em janeiro, foram 842 vagas geradas e, em fevereiro, 1.721.





Quatro cidades tiveram desempenhos melhores que o de Londrina em março. Curitiba lidera a lista com saldo de 1.602 vagas, seguida de São José dos Pinhais (886), Ponta Grossa (635), e Maringá (524).

Publicidade

Publicidade





Já no acumulado do trimestre, Londrina, com saldo de 3.043 vagas, aparece em segundo lugar no ranking estadual, atrás de Curitiba (9.376) e à frente de São José dos Pinhais (2.000), Maringá (1.980), Toledo (1.799), Cascavel (1.775), Pinhais (1.698), Ponta Grossa (1.461) e Colombo (1.097).





O Paraná terminou o mês de março com saldo de 13.387 vagas de emprego com carteira assinada, melhor resultado do Sul e quinto melhor do País no período, atrás apenas de São Paulo (50.768), Minas Gerais (38.730), Rio de Janeiro (19.427) e Goiás (13.667).

Publicidade





Com esse resultado, o Paraná alcançou 44.618 vagas formais no primeiro trimestre do ano (fruto de 481.145 contratações e 436.527 demissões), quarto melhor resultado do Brasil, atrás de São Paulo (136.604), Minas Gerais (64.187) e Santa Catarina (48.471). O País encerrou o trimestre com saldo de 526.173 vagas – ou seja, o Paraná representou quase 8,5% do total.





O setor de serviços foi o responsável pelo maior número de vagas abertas em março, com 6.150. Depois, estão a indústria (2.858), comércio (2.561), agricultura (844) e construção (974), com números positivos em todos os segmentos. No segmento de serviços, os destaques foram administração pública (2.813), transporte, armazenagem e correio (1.172), alojamento e alimentação (1.081), informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (617) e artes, cultura e recreação (158).

Publicidade





O governador Ratinho Junior (PSD) comemorou o resultado estadual, que, segundo ele, é reflexo de um bom ambiente de investimentos, municípios bem estruturados e grande qualidade da mão de obra. “O Paraná teve resultado positivo em janeiro, fevereiro e agora em março volta a se destacar em contratações com carteira assinada, o que demonstra a força do Estado nessa área”, afirmou.





Ele também destacou os programas de qualificação e atendimento do Estado em andamento, que têm potencial de expandir esse resultado. Há duas semanas, a Volkswagen do Brasil anunciou um investimento de R$ 2,2 milhões para a nova edição do programa Carretas do Conhecimento, que levará cursos de Soldagem, Confecção, Inovação e Criatividade, Informática, Instalações Elétricas, Manutenção de Motocicletas, Mecânica Automotiva, Mecânica Industrial, Panificação e Refrigeração para 45 municípios.





O Brasil gerou 195.171 empregos com carteira assinada em março. Os setores que mais criaram foram serviços (122.323 empregos formais); construção (33.641); indústria (20.984); e comércio (18.555).