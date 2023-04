Hard Rock Hotel na região de Londrina será inaugurado em julho, prevê incorporadora

A incorporadora VCI prevê para julho de 2023 a entrega do Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol, o primeiro hotel da marca no Brasil, localizado na região de Londrina. O complexo aquático de Ilha do Sol, que conta com uma piscina que toca música debaixo d’água e um palco para DJ, foi inaugurado recentemente, e é um dos grandes atrativos do projeto.

Até a inauguração do hotel, a incorporadora de empreendimentos premium vem antecipando diversas experiências de entretenimento que os proprietários encontrarão em suas propriedades. Todos os finais de semana, a incorporadora traz uma atração diferente ao empreendimento, que promove o Day Use Experience para que os proprietários e suas famílias possam curtir um dia de muita diversão.



Além disso, foram promovidos diversos eventos e experiências, como shows internacionais do Dire Straits e Europe, uma área VIP do GP de São Paulo e viagens para a etapa do GP de Miami de Fórmula 1, além de uma série de atrações artísticas em suas salas de imersão pelo país, experiências gastronômicas e de lazer.

O relacionamento com o cliente é considerado um dos pilares mais importantes da empresa, que dedicou um setor exclusivo para o atendimento, garantindo agilidade e facilitando a comunicação sobre o andamento das obras, esclarecimento de dúvidas, participação em eventos e muitas outras exclusividades.



