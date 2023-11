Londrina fecha outubro com 788 postos de trabalho positivos, segundo Novo Caged

Londrina registrou mais um mês com saldo positivo de empregos em outubro. De acordo com os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a cidade aumentou o estoque em 788 vagas, resultado de 8.737 admissões e 7.949 demissões. No acumulado do ano, o avanço chegou a 7.448 novos postos de trabalho, sendo 86.450 contratações e 79.002 desligamentos.





A alta do mês foi puxada pelo desempenho dos setores de Comércio (277 vagas) e Serviços (268). A Construção Civil aparece na sequência (209). A Indústria também aparece com alta de 43. Já a Agropecuária foi a única a apresentar resultado negativo. A balança do mês fechou com nove vagas a menos no setor.

Publicidade

Publicidade





Também considerando os resultados apresentados pelo Caged, o estoque de emprego formal totalizado nas cinco principais cidades da Região Metropolitana de Londrina (Londrina, Cambé, Ibiporã, Rolândia e Arapongas) apresentou saldo positivo. Entre demissões e contratações, o resultado foi um saldo de 1.180 postos de trabalho com carteira assinada, lembrando que a região já vinha de um saldo de 753 em agosto. O setor de Serviços que tinha apresentado números negativos no mês anterior voltou a apresentar números positivos com saldo de 404 novos postos de trabalho, sendo o setor mais expressivo em outubro para a região.





Os dados de Londrina e da região metropolitana fazem parte do acompanhamento e análise realizados pelo Projeto de Iniciação Científica do Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas – NuPEA da UTFPR, campus Londrina, intitulado Análise e Divulgação de Dados Econômicos da Cidade de Londrina. Estas cinco cidades representam 82,2% da população total e 86,4% do PIB da RML, sendo então um parâmetro suficiente para entender a região como um todo.





LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA E VEJA DADOS DO PARANÁ E DO BRASIL: