Shopping de Londrina anuncia queima de estoque com descontos de até 60%

Na Melissa tem itens para crianças e adultos com descontos que chegam a 60%. Uma das opções é a sandália infantil de R$ 139,90 por R$ 69,90. Para mulheres, a plataforma no modelo Peep Toe sai de R$ 299,00 por R$ 160,90.

Quem procura pijama no modelo americano pode aproveitar a oferta da Loungerie que tem conjunto de calça e blusa de manga longa de R$ 449,90 por R$ 289,90. Na Recco a camisola também no modelo americano sai de R$ 270,00 por R$ 149,90 ou o pijama de calça e blusa de R$ 388,00 por R$ 309,90.

Entre as opções de calçados, a Luz da Lua tem bota com zíper lateral e salto baixo saindo de R$ 689,90 por R$ 339,90 ou uma opção ainda mais confortável como o tênis nude de cano alto de R$ 599,90 por R$ 299,90. Os descontos são aplicados também em bolsas selecionadas.

Para as crianças é possível encontrar opções na Carter’s. A varejista americana está com liquidação de até 30% de desconto em itens selecionados, além de desconto progressivo. Levando quatro peças, o cliente ganha mais 10% ou, se levar cinco peças, 20%.

Na C&A tem blusas em moletom por R$ 89,99 e de lã por R$ 99,99. Quem procura um casaco mais quente, há a opção em poliéster reciclado que possui zíper frontal e touca de R$ 259,99 por R$ 129,99. Calças jeans no modelo Wide saem por R$ 119,99 e as Skinnys a partir de R$ 99,99.

O Catuaí Shopping Londrina anunciou nesta terça-feira (27) uma queima de estoque de itens de inverno. É possível encontrar peças com valores bem mais em conta até o dia 2 de julho. Há também promoção para cinema, com filmes a R$ 10.

Cinema





Entre os dias 29 de junho e 5 de julho, o Cine Araújo do shopping também estará com ingresso promocional em filmes selecionados. Para assistir Homem Aranha: Através do Aranhaverso, A Pequena Sereia, Transformers: o despertar das feras, Velozes e Furioso 10 e The Flash, o consumidor paga apenas R$ 10,00, valor de meia entrada.







As lojas do Catuaí Londrina funcionam das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos, das 14h às 20h.