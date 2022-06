Londrina: plantão do Profis deste sábado ainda tem vagas

A adesão ao programa no mês de junho garante desconto de 100% nos juros e multa para pagamento à vista, e 90% para pagamento parcelado (até sete parcelas). Aqueles que preferirem podem parcelar a dívida de nove a 20 parcelas, neste caso com 60% de desconto na quitação.

No total, foram abertas 300 vagas, que devem ser agendadas com antecedência pelo telefone (43) 3372-4424, via ligação telefônica ou mensagem de WhatsApp (somente texto). Ainda é possível fazer o agendamento no portal da Prefeitura ( clique aqui ).

A prefeitura de Londrina informou nesta manhã de sábado (25) que ainda há vagas para os interessados em negociar com o município no plantão do Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2022 que acontece das 9h às 15h.

Profis On-line







Para aderir ao programa via internet, basta acessar o portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br, e clicar no banner “Profis 2022”, no topo do site. A página está disponível todos os dias, inclusive nos finais de semana, 24 horas por dia. É possível consultar e parcelar débitos executados de qualquer ano, além de emitir boleto para pagamento à vista e parcelado, por meio da plataforma Gov.br.





Caso o contribuinte for procurador ou adquirente (que não atualizou o cadastro como compromissário) há uma outra forma de adesão, via peticionamento eletrônico no sistema SEI. Nesse caso, o interessado precisa se cadastrar como “Usuário Externo” no sistema SEI – disponível aqui – e aguardar a aprovação.