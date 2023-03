Londrina registra saldo de mais de 1,7 mil empregos em fevereiro

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de fevereiro, divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho, demonstraram uma evolução significativa no mercado de trabalho formal de Londrina.





Segundo o Caged, são 1.721 de saldo positivo entre empregados e demitidos no segundo mês do ano. Foram 8.982 admissões frente a 7.261 desligamentos.



Em fevereiro, o grande destaque foi o setor de serviços, responsável por 1.538 desse saldo. Londrina teve o segundo melhor desempenho do estado para o período, ficando atrás apenas de Curitiba.





Em janeiro, Londrina foi a cidade com maior saldo do Paraná. Somente nos dois primeiros meses do ano, já são 2.561 de saldo positivo no balanço da empregabilidade.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, lembrou que mais do que números, são famílias incluídas no mercado formal.





“Construímos políticas públicas e planejamos a cidade para se desenvolver e gerar oportunidade para nossa gente. Quando vemos mais de 1,7 mil londrinenses passando a trabalhar com a carteira assinada, somente em fevereiro, temos a certeza de que estamos no caminho certo. São mães e pais de família que terão a segurança de um salário ao final do mês e levarão o sustento para suas casas”, afirmou.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda em exercício, Cristian Marcucci, os números vêm ao encontro de uma tendência sentida na Secretaria nesse início de ano.





“Temos tido um volume bastante importante de oferta de vagas e de trabalhadores buscando pelos nossos serviços, desde janeiro. Os dados do Caged consolidam nossos dados de atendimento e confirmam o sentimento que tivemos ao longo do mês de que a empregabilidade iniciaria o ano em alta na nossa cidade”, acrescentou.





