Londrina: Secretaria do Trabalho divulga 271 vagas de emprego para vários perfis profissionais

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) ofereceu nesta quarta-feira (27) 271 vagas de emprego disponíveis em Londrina para diversos perfis de trabalhadores. A lista completa pode ser conferida na página da SMTER no Portal da Prefeitura.Entre as oportunidades anunciadas, estão 34 vagas para auxiliar de linha de produção, sendo que para três delas não há exigência de escolaridade ou experiência prévia. Os salários para esta função variam de R$ 1.672 a R$ 1.916.Também há diversas vagas para profissionais da área de mecânica, incluindo duas oportunidades para mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores). A remuneração para esse emprego é de R$ 4.500 e os profissionais requisitados devem ter o ensino fundamental completo, seis meses de experiência na função e CNH B.Há ainda uma oportunidade para promotor de vendas, com ensino médio completo e sem necessidade de experiência prévia. O profissional contratado receberá salário de R$ 1.600.Para as pessoas com deficiência, estão disponíveis sete vagas, nas especialidades de auxiliar administrativo (1), empacotador à mão (2), recepcionista telefonista (1), servente de limpeza (2) e vendedor interno (1). Os níveis de escolaridade e experiência prévia exigida são variados, e os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 1.750,00.Quem deseja se candidatar às vagas ofertadas precisa agendar o atendimento com a equipe da SMTER ( clique aqui ), sendo que a agenda é aberta às quintas-feiras, às 8h, com os horários da semana seguinte.Os atendimentos podem ser feitos via WhatsApp ou de forma presencial. Para quem prefere ser atendido presencialmente, o horário de funcionamento da Secretaria é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e o endereço é Rua Pernambuco, 162, Centro.