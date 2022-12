Londrina tem o 47º maior PIB do Brasil e o 3º maior do Paraná

Na última sexta-feira (16), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) divulgou os dados do PIB (Produto Interno Bruto) dos municípios brasileiros.





De acordo com o levantamento, Londrina registrou novamente um crescimento do seu PIB, subindo um ponto e passando a ocupar agora a 47ª posição no ranking nacional com um PIB de R$ 21,729 bilhões.

Este índice mede a evolução econômica do município e coloca Londrina como a terceira maior economia paranaense, atrás apenas de Curitiba e São José dos Pinhais.







Segundo o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, os dados refletem a realidade positiva que o município tem vivido nos últimos anos.

“Londrina tem vivido um bom momento, com crescimento econômico e social, obras por todas as partes, atração de novas empresas e desenvolvimento em todas as regiões e isso está refletido no PIB nacional, que colocou nossa cidade entre as 100 mais ricas do Brasil e a terceira maior economia do Paraná”, disse.





Segundo o levantamento, o PIB per capita do Município é de R$ 37.766,29 e o setor que apresentou o maior crescimento foi o de Serviços. Ele inclui atividades do comércio, agências de turismo, salões de beleza, imobiliárias e outras e registrou uma somatória de R$ 11, 977 bilhões.

Em seguida, o segundo setor mais pujante na cidade foi a Indústria, com um PIB gerado de R$ 3, 872 bilhões.





Em terceiro lugar, está a atuação do poder público através de sua administração, com as áreas de defesa, educação, saúde pública e seguridade social que somou R$ 2,947 bilhões de investimentos e por último o setor Agropecuário R$ 512.104.000,59.

Para o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, o setor de serviços ganhou força no último ano, quando as pessoas precisaram montar o próprio negócio e pôde contar com a boa administração feita pelo prefeito Marcelo Belinati.





“Acompanhamos muitos pais de família que precisaram empreender por necessidade, e com a melhora da economia, as pessoas passaram também a gastar mais no município o que consequentemente ajudou a aumentar o PIB mesmo em um ano de pandemia, como foi 2020”, disse Canziani.

CIDADES PARANAENSES NO RANKING





O Paraná tem nove municípios entre os 100 mais ricos do Brasil, sendo a quarta maior economia estadual do Brasil. Seu PIB representa 6,41% de todo o país, ficando atrás de São Paulo (31,2%), Rio de Janeiro (9,9%) e Minas Gerais (9%).





Segundo o IBGE, os 25 maiores PIBs paranaenses são: Curitiba (6º), São José dos Pinhais (46º), Londrina (47º), Maringá (52º), Araucária (53º), Foz do Iguaçu (59º), Ponta Grossa (62º), Cascavel (80º), Paranaguá (97º), Guarapuava (159º), Toledo (178º), Pinhais (188º), Colombo (227º), Campo Largo (238º), Cambé (240º), Campo Mourão (247º), Arapongas (256º), Telêmaco Borba (270º), Pato Branco (273º), Umuarama (300º), Apucarana (328º), Castro (335º), Francisco Beltrão (342º), Rolândia (362º) e Marechal Cândido Rondon (379º).





Os interessados em saber mais informações sobre o levantamento podem acessar o site do IBGE.