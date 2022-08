Londrina termina o mês de julho com 960 novos postos de trabalho

Londrina voltou a registrar saldo positivo de 960 empregos com carteira assinada em julho. O número é o resultado da diferença entre as 8.280 contratações e os 7.320 desligamentos, contabilizados no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O balanço aponta uma variação positiva de 0,63% no mês.





O número de postos de trabalho criados em julho em Londrina superou o resultado de junho, quando foram abertas 769 vagas. No acumulado do ano, o município soma 4.342 vagas formais, com variação de 2,90%, e nos últimos 12 meses as empresas locais geraram 7.628 empregos.

O balanço de julho do Caged para o município de Londrina também foi o melhor do ano até aqui. Até então, o mês com maior número de empregos formais havia sido maio, com saldo positivo de 911 vagas. O resultado de julho de 2022 também superou em cem novos postos o registrado em igual mês do ano passado. Em 2021, foram contratados 860 trabalhadores.