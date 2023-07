Londrinense deve gastar pouco mais de R$ 200 no presente de Dia dos Pais, aponta pesquisa

O londrinense deve desembolsar, em média, R$ 219,86 no presente do Dia dos Pais, celebrado no segundo domingo do mês de agosto. A projeção é de pesquisa contratada pela Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) e divulgada pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).





De acordo com o levantamento, dentre as sete regiões pesquisadas no Estado, o ticket médio (valor gasto) em Londrina é o segundo maior – superado pelas projeções apenas em Cascavel (Oeste), onde a média é de R$ 222,14.

Publicidade

Publicidade





A projeção de gastos é maior que a média do Paraná, que fica em R$ 206,83. Além de Londrina e Cascavel, a pesquisa foi feita em Curitiba e Região Metropolitana, Ponta Grossa, Guarapuava, Maringá e Francisco Beltrão.





Segundo a pesquisa, os londrinenses devem priorizar ao presentar os pais algo que atenda a necessidade ou desejo deles (45%) ou que esteja ligado ao estilo de vida (33%). Os itens mais citados pelos pesquisados são roupas (36%), seguido de perfumes e cosméticos (12%) e calçados (7%).

Publicidade





A celebração deve se concentrar em almoços ou jantares em casa (86%) e apenas 5%, em restaurantes.





Na hora de pagar, os consumidores londrinenses revelaram que pretendem utilizar o cartão de débito (26%) ou de crédito (24%). O Pix, modalidade que tomou conta da economia brasileira, deve ser o meio menos utilizado em Londrina, sendo citado por apenas 12% dos entrevistados.





A pesquisa, feita pelo Grupo Datacenso, ouviu 605 entrevistados, dos quais aproximadamente 14% são de Londrina.