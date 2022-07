Londrinense pretende gastar mais de R$ 175 com presentes no Dia dos Pais

A nova pesquisa do Grupo Datacenso realizada em parceria entre a FACIAP (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) e a Acil (Associação Comercial de Londrina) mostra que o comerciante londrinense está otimista com a expectativa de vendas para o Dia dos Pais (14) e espera um crescimento de 10% em relação a 2021. A média geral do Estado do Paraná ficou em 8%.



A pesquisa também avaliou a expectativa por parte dos consumidores. No Paraná, o tíquete médio gasto deve ficar em R$ 174,50 por presente. Em 2021, o valor ficou em R$ 168,69. O tíquete médio para 2022 em Londrina ficou acima da média do estado: R$ 175,14.





Na cidade, 14% dos consumidores entrevistados disseram que pretendem gastar menos do que em 2021; 60% responderam que pretendem gastar o mesmo valor; 20% esperam gastar mais e apenas 6% não presentearam no ano passado. O estudo também aponta que os consumidores estão de volta às lojas: 51% pretendem comprar o presente em lojas de rua; 37% vão comprar pela internet e 11% em lojas físicas nos shoppings.





Entre os itens a serem comprados em Londrina, o vestuário lidera com 49%, seguido de outros itens (17%), artigos esportivos (14%), eletrônicos (14%), almoço/jantar (11%), bebidas (11%), acessórios (9%), perfumes/cosméticos (6%), cesta de café (3%), livros (3%) e celulares/smartphones (3%).





“Nossa pesquisa indica que tanto os comerciantes quanto os consumidores estão otimistas com as compras para o Dia dos Pais. As pessoas estão de volta às ruas para movimentar nossa economia, gerando desenvolvimento e emprego. Esperamos que esta data, tão carinhosa, traga muitos benefícios para nossa cidade”, destaca Marcia Manfrin, presidente da ACIL.

Em Londrina, 90% dos comerciantes entrevistados se dizem esperançosos ou animados com a expectativa para o seu negócio nos próximos meses, enquanto 9% se dizem preocupados e 1% está desanimado. O Índice de Confiança do Comerciante paranaense para o Dia dos Pais ficou em 157 pontos, levando-se em conta uma escala de 0 a 200.





Foram ouvidos, em todo o Paraná, 500 comerciantes e 500 consumidores, totalizando 1.000 entrevistas realizadas entre os dias 20 e 24 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 4% por público pesquisado.





O comércio de rua de Londrina terá horário estendido para o Dia dos Pais, funcionando na quinta (11) e na sexta (12) até às 21hs.