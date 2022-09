Londrinenses sonham com prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena

Após 12 semanas acumuladas, a Mega-Sena deve sortear na próxima quarta-feira (28) o prêmio de R$ 200 milhões. No sábado (24), ninguém acertou os seis números sorteados do prêmio 2.523 da Caixa: 01, 10, 27, 36, 37,45.





Será o maior prêmio do ano e por isso as lotéricas estão atraindo muita gente, que já sonha o que fazer com o prêmio caso seja o felizardo acertador da Mega-Sena. “Eu compraria casa, carro, ajudaria minha família e montaria um hospital ou clínica a de psicologia”, diz Ana Beatriz Silva Oliveira, funcionária do Ceebja Cic, Educação de Jovens e Adultos.







Maria Aparecida Silva, funcionária de uma loja no centro, diz que o que faria com o prêmio: “pagaria todas as contas da minha mãe, quitava o apartamento do meu filho, reformava a casa e com que sobrasse iria viajar pro Nordeste."