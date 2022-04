Loteca em dobro acontece de abril a junho

As Loterias Caixa promovem a ação “Loteca em Dobro”, entre os meses de abril e junho. Além do concurso fixo às segundas-feiras com a grade de jogos do final de semana, os apostadores amantes do futebol podem arriscar seus palpites também para os jogos do meio da semana, com apuração às quintas-feiras.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

O período marca o início do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-americana e Libertadores, em abril; finais dos campeonatos europeus, em maio; e a repescagem das Classificatórias da Copa do Mundo, em junho.







Os concursos de meio de semana da Loteca em Dobro contam com jogos realizados às terças e quartas-feiras. A grade dos concursos extras de meio da semana serão divulgadas sempre às sextas-feiras, com início das apostas às 8h da segunda-feira e encerramento às 18h na terça-feira.





Continua depois da publicidade

O concurso 982 da última terça-feira (5) teve o prêmio de R$ 200 mil e na programação partidas das Copas Sul-Americana, Libertadores e Liga dos Campeões da Europa. Já o próximo concurso, 983, de sábado (9) marca o início do Brasileirão, principal campeonato anual do país.

Esta é a segunda vez que a Loteca oferece dois concursos por semana aos apostadores. A primeira aconteceu em maio do ano passado, no chamado “Mês da Loteca”, que contou com jogos das Libertadores e Liga dos Campeões.