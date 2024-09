Mais 5 municípios do Paraná alcançam VBP acima de R$ 1 bilhão

Cinco municípios paranaenses entraram para a seleta lista dos que registraram o VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) acima de R$ 1 bilhão em 2023, aponta relatório final produzido pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento).







Corbélia (R$ 1,05 bilhão), Chopinzinho (R$ 1,05 bilhão), Ortigueira (R$ 1,02 bilhão), Nova Santa Rosa (R$ 1,01 bilhão) e São Mateus do Sul (R$ 1,01 bilhão) figuram entre os 35 municípios com VBP bilionário.

Larissa Nahirny Alves, economista e coordenadora da Divisão de Estatísticas Básicas do Deral, explica que esses cinco municípios já haviam registrado resultados próximos dessa cifra em anos anteriores, com faturamentos oscilando entre R$ 800 milhões e R$ 900 milhões.







“Em comum, os resultados foram favorecidos principalmente pela recuperação das produtividades das lavouras de 1ª safra. No ano de 2022, o estado enfrentou uma severa estiagem e vários municípios tiveram suas produções impactadas por esse fator. Em 2023, por sua vez, tivemos excelentes resultados, com a soja atingindo produção recorde no Paraná”, analisa.

PARTICIPAÇÃO DA SOJA





A cultura da soja é o principal item nos municípios de Corbélia, Chopinzinho e São Mateus do Sul; a segunda principal em Ortigueira e a quarta em Nova Santa Rosa.

“Como os municípios estão em regiões diferentes, há algumas peculiaridades. Observa-se também que algumas culturas específicas ajudaram no crescimento do VBP de 2023.”





A técnica acrescenta que, em São Mateus do Sul, a produção de erva-mate aumentou 19% e sozinha contribuiu com 1/5 do VBP do município.





