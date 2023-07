Mais de 500 oportunidades de emprego estão disponíveis em Londrina; veja lista

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda divulgou na segunda-feira (24) várias oportunidades de emprego disponíveis em Londrina. São 544 no total para diversos setores, perfis e nível de escolaridade. Confira a lista completa aqui com vagas e salários.





De acordo com a secretaria, os interessados devem conferir se preenchem os critérios das vagas oferecidas. Em seguida, é preciso agendar o atendimento virtual com a equipe da secretaria por WhatsApp. Clique aqui para agendar. Além desses passos, os interessados podem solicitar o encaminhamento pessoalmente, na sede da secretaria. No entanto, é necessário fazer o agendamento antes.

