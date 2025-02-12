Mega-Sena acumula de novo e prêmio está estimado em R$ 53 milhões

O sorteio da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (11), não teve acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 53 milhões para o próximo sorteio.





Os números sorteados foram: 01 - 11 - 13 - 27 - 45 - 59

Esta é a sétima vez seguida que o prêmio principal da Mega-Sena não tem vencedor.





A quina teve 116 apostas vencedoras, que irão receber R$ 29.262,50 cada. Outras 7.322 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 662,27.





Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.





A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.



