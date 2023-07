Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 60 milhões

A Mega-Sena acumulou mais uma vez no sorteio de quarta-feira (19) e o prêmio principal da loteria está estimado em R$ 60 milhões para sábado (22).





Os números sorteados foram: 20 - 27 - 34 - 44 - 50 - 54.

A Quina (cinco acertos) contemplou 50 apostas com R$ 90.719,26. Já a Quadra (quatro acertos) vai pagar a 3.638 bilhetes vencedores a quantia de R$ 1.781,18.





As apostas podem ser feitas via aplicativo e site da Caixa e nas lotéricas autozidas em todo o Brasil até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. O valor para seis dezenas é de R$ 5.