Mega-Sena acumulada sorteia R$ 10 milhões nesta terça-feira

UPA do Jardim do Sol funcionará no antigo prédio do Mater Dei durante reforma em Londrina

Após cerca de cinco meses de negociações, a secretaria municipal de Saúde e a Iscal entraram num acordo para que o antigo prédio do Mater Dei, na área central, receba a estrutura da UPA do Jardim do Sol durante o período de reformas.