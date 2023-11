Mega-Sena acumulada sorteia R$ 51 milhões nesta terça-feira

A Mega-Sena acumulada com prêmio estimado em R$ 51 milhões vai ser sorteada nesta terça-feira (21), a partir das 20h (horário de Brasília), no espaço da Sorte, na avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. Com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.





Se somente uma pessoa ganhar o prêmio principal do concurso 2.658 e aplicar todo o valor na poupança, vai ter R$ 309 mil de rendimento no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.





Mega da Virada

As apostas para a Mega da Virada já podem ser feitas com o volante específico em qualquer lotérica do país ou nos canais digitais das Loterias Caixa. O prêmio estimado em 2023 é de R$ 550 milhões, o maior da história das Loterias Caixa, e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.





O prêmio da Mega da Virada não acumula, portanto, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com cinco números) e assim por diante, conforme regra da modalidade.





Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 3,3 milhões no primeiro mês.