Duplicação: PR-445 terá bloqueios até sexta em trecho de obra

A PR-445 vai ter bloqueios temporários a partir desta terça-feira (21) até sexta-feira (24), segundo o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná). As interrupções serão para lançamento de vigas das novas pontes dos rios Apucaraninha e Santa Cruz, que integram a obra de duplicação da rodovia entre Mauá da Serra (Vale do Ivaí) e Lerroville, distrito de Londrina.





O DER detalha que os bloqueios vão ocorrer ao longo dos quatro dias, nos km 15 e km 18 para a operação de içamento e posicionamento das vigas longarinas de concreto sobre as mesoestruturas das novas pontes. O tráfego vai ser liberado temporariamente no intervalo entre cada ação, em sistema pare-e-siga.

A obra de duplicação da PR-445 tem extensão de 27,07 quilômetros, dos quais 10 km estão avançados. Já foram investidos mais R$ 25 milhões na obra, do total de R$ 148 milhões.





Além das duas novas pontes, ainda será implantado um viaduto no acesso ao município de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), retornos em nível, correção da geometria em curvas consideradas críticas, e restauração da pista existente.





Os serviços da obra atingiram a marca de 18,36% de execução na medição mais recente.