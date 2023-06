Mercado em Foco chega à nona edição destacando a inovação no varejo

Totalmente dedicada ao varejo, a 9ª edição do Mercado em Foco será realizada na terça-feira (13), a partir das 8h, no Centro de Eventos do Aurora Shopping. Com uma parceria fechada entre Acil, Sebrae e governança Comércio In Foco, o encontro empresarial realizado anualmente passa a integrar o Ecossistema de Inovação de Londrina. As inscrições podem ser feitas pelo site www.mercadoemfocoacil.com.br.







A programação vai contar com informações de ponta para o lojista, destacando empresários que vivem o varejo no cotidiano e já enfrentaram desafios inspiradores. Estão confirmados Ricardo Rocha, CEO da Softbox/LuizaLabs, executivo por trás do Parceiro Magalu, o maior programa de digitalização do micro e pequeno varejista brasileiros; Jacques Meir, diretor-executivo de Conhecimento do Grupo Padrão e mentor do Mundo do CX, plataforma de capacitação em experiência do cliente; e Fernando Gibotti, CEO e fundador da Bnex, PhD em Computação Aplicada e um dos maiores especialistas em ciência do consumo do Brasil.

Representando cases regionais - mas com expressão nacional - estão Adriano Ono, fundador e CEO da Dog King, a maior rede de franquias de hot-dog do Brasil; e Michele Carraschi, fundadora da Cor de Pimenta, loja de moda feminina que já alcançou mais de 5 milhões de visualizações nas redes sociais.





A programação contempla ainda uma oficina com Vera Antunes, vice-presidente da ACIL, que pretende gerar conexões com o público por intermédio do tema Comerciante, quais são seus maiores problemas?. Consultor do Sebrae, Heverson Feliciano vai falar sobre o desenvolvimento e a consolidação do Ecossistema de Inovação de Londrina.

“Só quem é comerciante sabe o desafio que é atender diretamente o consumidor final. O varejo é o termômetro da economia brasileira. A ACIL é a casa do empresário e conhece a importância do varejo para Londrina. O Mercado em Foco entrega a praticidade que o comerciante local precisa, conectando os problemas a soluções inovadoras por intermédio do conhecimento e experiência dos palestrantes”, destaca Angelo Pamplona, presidente da ACIL.





Para Alesandra de Almeida, consultora do Sebrae, cuja parceria com a ACIL vem desde a primeira edição, o evento faz a diferença para o varejista: “O Mercado em Foco tem histórico de trazer conteúdo prático, que o pequeno comerciante pode aplicar de fato no dia a dia de sua loja. Vamos falar sobre inteligência artificial, perfil do novo consumidor e o processo de transformação digital, além de darmos espaço de fala para os comerciantes que estarão lá conosco”, acrescenta.

Além do conteúdo atualizado e inovador, o Mercado em Foco também vai estimular o networking com muita interação.