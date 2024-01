Multinacional de tubos e conexões oferece curso de instalação hidráulica em Curitiba

O Grupo Tigre abre inscrições para o curso de instalação hidráulica em Curitiba (PR). A iniciativa busca capacitar interessados em atuar na área e é também uma oportunidade para profissionais que já exercem a função aprofundarem seus conhecimentos.





Em parceria com a loja StrobEletro, as vagas são limitadas e os participantes que concluírem o curso receberão certificado e carteirinha de Instalador Hidráulico Tigre. O treinamento vai de 19 de fevereiro a 20 de maio e tem carga horária de 40 horas. As aulas são presenciais e realizadas uma vez por semana das 19h às 22h todas as segundas-feiras.





Conduzido por instrutores técnicos, a grade inclui aulas sobre temas como água fria, quente, esgoto e drenagem. As inscrições podem ser realizadas até 12 de fevereiro.

Serviço

Curso: Instalador hidráulico

Período: 19/02/2024 a 20/05/2024

Idade mínima: 18 anos (menores apenas se acompanhados de um responsável)

Inscrições pelo link: https://forms.office.com/r/yrK8zKjkzd (a confirmação da inscrição será enviada por WhatsApp)

Local: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 9169, Boqueirão, Curitiba/PR.

Contato para informações: (47) 99957-0608.