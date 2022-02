Networking aposta no relacionamento profissional e amplia negócios

Reconhecer e dar referências sobre o trabalho alheio é mais que um gesto de cordialidade. A prática profissional ganha adeptos e, de modo sério e comprometido, a indicação dá fôlego a novos e também fortalece os ânimos dos mais experientes - em diferentes áreas. Desde julho de 2019, quando foi lançado em Londrina o primeiro grupo de BNI (Business Networking International) do norte do Paraná, empresários especialistas em vários segmentos de mercado começaram a praticar ferramentas de networking profissional focadas em criar relacionamento para formar uma grande rede de referenciação.

Hoje são seis grupos somente em Londrina e mais três na região nas cidades de Cambé, Rolândia e Arapongas/Apucarana. Nesse semestre será lançado grupo em Ibiporã, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio, além da mais dois em Londrina, um para empresários da Região Norte e outro que ficará sempre no formato online.



Em reuniões fixas semanais, os empresários fazem apresentações de 30 segundos sobre seus negócios com pedidos de referências específicos que os permite ter acesso facilitado a clientes potenciais. A diretora executiva do BNI no norte do Paraná, Fernanda Figueredo é uma advogada que atua na área do Direito Administrativo e possui vasta experiência em licitações e leilões.







Integrante do BNI desde 2017, a diretora revela que seu ingresso se deu por meio de um convite de uma cliente. "Fiquei impressionada com o grupo de empresários altamente performáticos, com nível de excelência e cada um representando uma cadeira. A sócia da BFS Advocacia reforça que a ideia básica da manutenção do grupo é estar disposto a ajudar a alavancar negócios de modo genuíno.





