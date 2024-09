Norte do Paraná registra mais de 20% de inadimplência no IPVA

A Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual do Paraná informam que aproximadamente 20,9% do valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2024 na região Norte e Norte Pioneiro do Estado ainda não foi pago. Esse percentual corresponde a R$ 180,8 milhões de um total de R$ 868,6 milhões.







Para o exercício de 2024, a Receita Estadual lançou R$ 709,9 milhões em IPVA para a Região Norte, valor correspondente a uma frota tributável de 526 mil veículos. Até o momento, a adimplência na região é de apenas 80,8%. Do valor total, R$ 553,7 milhões foram pagos integralmente, enquanto R$ 20,3 milhões foram recebidos parcialmente, ou seja, com ao menos uma parcela do imposto quitada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na Região do Norte Pioneiro, foram lançados R$ 158,6 milhões em IPVA, incidindo sobre uma frota de 135 mil veículos. A adimplência atual na região é de 71,7%. Do total, R$ 109,7 milhões foram quitados integralmente e R$ 4 milhões foram pagos de forma parcial.





Entre os municípios, Wenceslau Braz possui a menor taxa de pagamento do IPVA, com apenas 28,3% de adimplência, enquanto São José da Boa Vista apresenta a maior taxa de quitação, com 86,4%.

Publicidade





INADIMPLÊNCIA





A inadimplência com o IPVA impede a emissão do Certificado de Licenciamento do Registro do Veículo (CRLV), documento obrigatório para a circulação de automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões e demais categorias automotoras. Transitar sem o CRLV resulta em multa pelas autoridades de trânsito e na retenção do veículo até a regularização das pendências.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: