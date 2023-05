Nota Paraná: novo milionário é de Maringá e prêmio de R$ 100 mil é de Londrina

É de Maringá (Noroeste) o novo milionário do Nota Paraná. O ganhador é morador do jardim Paris e teve o bilhete premiado de número 19129977. Ele concorreu com 13 bilhetes gerados de 21 notas fiscais.





O segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, foi para uma moradora do bairro Esperança, em Londrina. Ela concorreu com 16 bilhetes eletrônicos de 18 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 19302147.

Já o prêmio de R$ 50 mil ficou com uma moradora de Ponta Grossa (Campos Gerais). A ganhadora é do bairro Parque dos Pinheiros e teve o bilhete sorteado de número 14556129, concorrendo com 31 bilhetes de 17 notas fiscais.





Além dos maiores prêmios, dez consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50. As entidades sem fins lucrativos receberam valores de R$ 100 e R$ 20 mil – a lista ainda será divulgada.





Quando o consumidor é contemplado com os prêmios maiores a coordenação do programa entra em contato por ligação através do número disponível no cadastro do programa. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou outro aplicativo.