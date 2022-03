Londrina inicia 2022 com 658 novos empregos

Somadas as contratações e descontados os desligamentos, Londrina registrou saldo positivo de empregos em janeiro de 2022, com a criação de 658 novos postos de trabalho, uma variação positiva de 0,44%. O número, porém, ficou abaixo do computado em igual mês de 2021, quando o município gerou 1.260 vagas formais. Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (10) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Os números consideram apenas contratos com carteira assinada regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).



Em relação aos setores de atividade econômica, Londrina teve destaque no setor de serviços, onde foram geradas 623 novas vagas de trabalho no primeiro mês do ano. Na sequência aparece a construção civil, com a criação de 184 postos formais de trabalho no período. O destaque negativo foi o comércio, com uma retração importante que resultou em saldo negativo de 238 vagas no último mês de janeiro.



"Em janeiro de 2021, estávamos com uma base de desempregados muito grande, então a resposta acaba sendo muito maior do que agora, que saímos da geração de praticamente oito mil postos de trabalho com carteira assinada em 2021 para Londrina”, analisou o economista Marcos Rambalducci, coordenador do NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), campus Londrina. Londrina encerrou 2021 com saldo positivo de 7.927 vagas.







A retração expressiva no setor do comércio em janeiro deste ano está relacionada a um comportamento já esperado em razão dos desligamentos dos trabalhadores temporários contratados para suprir a demanda de dezembro, segundo o economista.



“Trabalhávamos com uma perspectiva otimista, visto que Londrina cresceu mais que a média nacional em termos de PIB (Produto Interno Bruto) e tal feito poderia trazer as condições para continuarmos a criar postos de trabalho formais. No entanto, um novo cenário foi construído e precisaremos esperar que haja mais clareza em relação às expectativas de inflação e os demais impactos trazidos pela guerra entre Rússia e Ucrânia.”