Londrina e Cambé devem ter desabastecimento de água no domingo

Alguns serviços de manutenção vão ser feitos pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) na estação de tratamento de água Tibagi, em Londrina, no domingo (13), o que deverá afetar temporariamente o abastecimento de água nos bairros da região Oeste de Londrina e das regiões Leste e Sul de Cambé. Os trabalhos vão começar às 8h e devem se estender até as 16h.



Os bairros que podem ter desabastecimento em Londrina são Vila Hípica, Vila Aurora, jardins Bandeirantes, Messiânico, das Araucárias, Shangri-lá, dos Bancários, San Remo, Coroados, Alvorada, Dom Bosco, Champagnat, Araxá, Parque Jamaica, Residencial Pinheiros, jardins Sabará e Sabará 3, Olímpico, Colúmbia A, B, C e D, Conjunto Habitacional Navelino Antônio Vieira, Parque Universidade 1 e 2, Royal Forest, Golden Hill Residence, Royal Forest, Gleba Esperança, Parque Industrial Cacique, jardins João Turquino, Rosicler, Maria Lúcia, Leste Oeste, São Francisco de Assis, Imagawa, Maria Luiza, Nova Olinda, Noroeste, Nova Londrina, Santiago, Atlântico, das Américas, Império do Sol, Holanda 2, Coliseu, dos Andes, Leonor, Residencial Santa Rita 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, conjuntos habitacionais Morumbi, Marajoara, Santiago 2 e 2 A, Garça Real, Moradias Cabo Frio, Portal do Império e Residencial Itamaraty e imediações.

Já em Cambé, os bairros que podem ser afetados são Parque Residencial Ana Rosa, Terra Nova, Campo Limpo, Ana Eliza, Ecoville 2, Parque Maracanã, Conjunto Habitacional Manella, Sociedade Rural do Paraná e Campos do Conde e imediações.





A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 22h de forma gradativa. A ação pode ser cancelada em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam que o serviço seja feito no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, tornando possível ter água por, pelo menos, 24 horas. Mais informações podem ser acessadas no site da Sanepar.