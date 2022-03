Prefeitura de Londrina convoca 146 profissionais de saúde aprovados em teste seletivo

A Prefeitura de Londrina convoca 145 profissionais aprovados pelo Teste Seletivo n° 11/2022. Eles deverão se apresentar no sábado (12), com a documentação pessoal, profissional e acadêmica para darem início aos trâmites de contratação. A homologação e o resultado final foram publicados na segunda-feira (7), e a lista completa com os convocados está disponível na edição n° 4.577 do Jornal Oficial e na página do Teste Seletivo, no Portal da Prefeitura.

“Neste teste seletivo, essencialmente, as convocações vão acontecer muito rapidamente, porque é um edital emergencial e as contratações dos processos anteriores praticamente já se findaram. Então as pessoas precisam ficar atentas, mesmo as que não ficaram tão bem classificadas, porque a ausência ocasiona desclassificação e convocação do próximo. Quanto mais atento aos editais de convocação, mais chances o candidato terá”, frisou a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci.



Pelo primeiro edital de convocação, foram chamados para atuar na secretaria municipal de Saúde 86 auxiliares de Enfermagem, 27 enfermeiros, 12 assistentes de Gestão em Saúde, dois farmacêuticos, 10 auxiliares de farmácia, três médicos clínicos gerais plantonistas, três terapeutas ocupacionais e dois médicos veterinários. “Os cargos de enfermeiro e auxiliar de Enfermagem, que registraram alta concorrência, também possuem alto índice de rotatividade. Isso acaba gerando em mais convocações, então o classificado deve ficar atento e conferir os editais no Jornal Oficial e na página do Teste Seletivo”, complementou a secretária.