Nove empresas de Londrina estão entre as maiores do país, segundo ranking

A 24ª edição do Prêmio Valor 1000, divulgada recentemente pelo jornal Valor Econômico, em parceria com a Serasa Experian e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), trouxe o ranking das mil maiores empresas brasileiras de 28 segmentos da economia. A edição atual é baseada na análise dos balanços de 2023. Nove empresas com sede em Londrina aparecem na lista.





Entre as londrinenses, destacam-se empresas das áreas supermercadista, construção civil, infraestrutura, agronegócio e alimentos e bebidas. A rede de supermercados Muffato aparece na 113º, seguida pela Cooperativa Integrada (150º lugar), Belagrícola (163º), Adama (280º), Plaenge (478º), Conasa (518º), GDM Seeds (618º), A. Yoshii (687º) e Cacique (737º).

A Plaenge subiu 69 posições no ranking Valor 1000 e foi classificada pelo 11º ano consecutivo como a maior construtora do Sul do País. A construtora também avançou no ranking das maiores de Londrina, alcançando o quinto lugar entre as empresas da cidade que foram classificadas no anuário.





Para Alexandre Fabian, sócio-diretor da Plaenge, o resultado do ranking evidencia a solidez da empresa. “Ser reconhecida entre as maiores construtoras brasileiras por onze anos consecutivos é um marco que confirma as boas decisões que temos tomado ao longo do tempo. Nosso processo de expansão levou a Plaenge às principais cidades do centro-sul do país. Além disso, temos investido em parcerias estratégicas para trazer uma experiência internacional de arquitetura e design aos nossos clientes. Valorizamos a constante inovação ao mesmo tempo em que adotamos um modelo de gestão conservador nas finanças, o que nos garante consistência e segurança para ousar”.

Ele considera o ranking Valor 1000 uma ferramenta importante de gestão. “Os dados apresentados na pesquisa reforçam a percepção externa em relação ao nosso negócio, permitindo que identifiquemos com clareza nossos principais pontos fortes. Isso nos capacita a planejar, de forma ainda mais precisa, o futuro da empresa e das pessoas que irão residir em nossos empreendimentos nos próximos anos”, avalia.





A Conasa, plataforma de investimentos em concessões de infraestrutura com sede em Londrina, segue tendo o seu crescimento demonstrado por sua evolução em rankings empresariais. A empresa subiu 219 posições, alcançando o 518º lugar, ocupando posição de destaque nos segmentos de “Transporte e Logística” e “Saneamento”.





A empresa teve maior evolução da receita líquida do segmento de transportes e logística, considerando a variação média nos últimos cinco anos, com crescimento de 64,4% ao ano. “Mais do que números, o crescimento reflete o esforço conjunto dos nossos times e nosso compromisso com a excelência na prestação de serviços de qualidade em saneamento, rodovias e iluminação pública, contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira”, pontuou a Conasa por meio de nota.