Novo ano, novas oportunidades: Empreende Mais renovado e ampliado

Todo começo de ano a história se repete: prometemos para nós mesmos e para quem está próximo que o ano que começa será diferente. Geralmente as pessoas prometem aquilo que sonham, mas dificilmente alcançam: guardar dinheiro, viajar, comprar um carro, uma casa.







Dificilmente ouço de alguém algo como: “vou abrir meu próprio negócio”. Infelizmente, a maioria dos empreendedores no Brasil são aqueles que chamamos de empreendedorismo por necessidade, aquele que decide empreender porque foi demitido ou porque não consegue o emprego que deseja e está com as contas batendo à porta. Não deveria ser assim, mas isso é assunto para outra coluna.

Embora seja raro quem comece um ano pensando em empreender, é comum as pessoas iniciarem um novo ciclo pensando em estudar. Afinal, a capacitação é o melhor caminho para a mudança de vida. Para quem pensa assim, tenho uma ótima sugestão para você: a nova turma do Programa Empreende Mais.





Já falei sobre esse Programa aqui, afinal faço parte da equipe de professores e mentores desde o começo, quando a pandemia ainda era um problema grave. Agora o programa mudou bastante. As aulas, por exemplo, deixaram de ser virtuais e se tornaram totalmente presenciais. Para quem é professor há mais de 20 anos, posso assegurar que essa mudança foi bastante positiva.

Outra novidade é que as turmas ocorrem em parceria com as prefeituras e entidades de classe ligadas ao setor empresarial. Aqui em Londrina, a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) é uma grande parceira. Em Cambé e Ibiporã o Empreende Mais também terá turmas com o apoio da Prefeitura Municipal. Em Cambé as inscrições também estão abertas.





Como se trata de um curso totalmente gratuito, com professores altamente capacitados, entidades de classe trabalhando em parceria com o Poder Público, acredito que é uma excelente oportunidade para você que quer mudar, mas está precisando de uma forcinha... Não se esqueçam que ninguém nasce empreendedor, as pessoas se tornam empreendedoras. Podemos ter habilidades e competências que nos ajudem, mas todos, sem exceção, precisam de um suporte, uma oportunidade, um auxílio.

Ouço muitas reclamações de pessoas que se queixam do Governo, da falta de oportunidades e até mesmo da falta de compaixão divina. Justificam seus problemas e infortúnios jogando a responsabilidade para o outro. Concordo que é obrigação do Poder Público trazer apoio ao empreendedor. Porém, as oportunidades existem e muitas vezes não aproveitamos. Se as oportunidades são poucas ou inadequadas, também é assunto para outra coluna.





Ciente disso, convido você a vir comigo nessa jornada empreendedora. Tenho certeza que ao final, você estará melhor do que hoje. Certamente não sairá do curso com uma empresa funcionando e faturando bem, mas com conhecimento para chegar lá, asseguro que sim ;)

Serviço





Nova Turma Empreende Mais

Inscrições abertas até 25/01





Mais informações: (43) 3374-3000 (ACIL) Inscrições: https://forms.gle/et4NRNBWxyeXJfKH7

*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).





Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.





@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter).