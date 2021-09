Novo golpe promete desconto no pagamento do IPVA

A PGE (Procuradoria Geral do Estado) de São Paulo emitiu um alerta para um novo golpe envolvendo o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Nesta modalidade, os criminosos entram em contato com o contribuinte oferecendo serviços e boletos, direcionando-os para um site falso para a geração de guias com desconto.

.

A PGE, no entanto, nunca entra em contato com pessoas físicas ou jurídicas oferecendo serviços e boletos. As solicitações de parcelamentos, assim como as emissões de guias para pagamento de débitos são serviços gratuitos, e devem ser feitas apenas pelo Portal da Dívida Ativa