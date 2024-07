Nubank fica fora do ar e desespera clientes nesta quarta

O Nubank ficou fora do ar e milhares de clientes reclamaram nas redes sociais, nesta quarta-feira (17). Para alguns, o problema ainda persiste. Com a situação, transações pix não estão sendo completadas e há usuários notificando problemas até com o cartão de crédito.





Uma usuária do X (antigo Twitter) relatou que está com dificuldades desde o início do dia. "Desde a manhã tentando acesso. Agora, vocês pedem verificação de segurança e o código nunca chega no meu e-mail. Estão de palhaçada?"





Outro internauta também reclamou da falha. "Eu preciso de dinheiro, acabei de receber e ainda tô sem cartão! Agiliza! Tá querendo me matar?"

A empresa explicou que está com oscilações no sistema e o problema deve ser resolvido em breve. "Nossa equipe está trabalhando para que tudo se normalize. A disponibilidade dos serviços está sendo retomada gradualmente."





O Procon publicou, também via X, que os consumidores podem registrar a reclamação no site da entidade.





