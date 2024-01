Operação no Calçadão de Londrina apreende materiais de comércio ambulante irregular

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) realizou em parceria com a PM (Polícia Militar) uma operação, nesta quarta-feira (17), contra o comércio ambulante irregular que atua no Calçadão de Londrina, no centro. Segundo a companhia, a fiscalização aconteceu em razão de as pessoas estarem comercializando produtos que não são previstos na legislação municipal e também por estarem em locais não permitidos pelo Código de Posturas.



Foram apreendidos materiais no cruzamento da avenida São Paulo com a rua Sergipe e na rua Maranhão, perto de um shopping. Entre os objetos recolhidos estão bijuterias, como relógios e anéis, caixas de som, carteiras, rádios, fones de ouvido e panos de prato. A Polícia Militar tirou de circulação mais de 80 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ninguém foi preso.