Paraná é o quarto em geração própria de energia

Os anos de 2021 e 2022 foram de crescimento extraordinário para o setor de geração própria de energia no Brasil, também chamada de GD (Geração Distribuída). Em 2021, mesmo com o país enfrentando a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, a potência no sistema energético nacional cresceu 4 GW (Gigawatts) e, no ano passado, esse número quase dobrou. Somando-se toda a energia gerada por fontes renováveis em 2022, não se chega ao que foi produzido pela GD no período.





De maio de 2022 para maio de 2023, o Brasil aumentou a sua capacidade em geração própria de energia elétrica em quase 9 GW. No último dia 12 de maio, o país atingiu os 21 GW. Segundo a ABGD (Associação Brasileira de Geração Distribuída), com essa potência a GD é capaz de abastecer cerca de 10,5 milhões de residências ou 42 milhões de pessoas, o que corresponde a quase 20% de toda a população nacional.

Publicidade

Publicidade





O Paraná acompanha esse crescimento. Em pouco mais de um ano, o Estado dobrou sua capacidade de geração própria de energia e, no mês passado, tornou-se o quarto estado brasileiro a superar a marca de 2 GW de capacidade de GD. Resultado que o coloca ao lado de São Paulo, com 2,8 GW, Minas Gerais (2,7 GW), e Rio Grande do Sul (2,1 GW).





Embora as perspectivas de expansão para este ano e o próximo sejam mais modestas, o setor de GD espera fechar 2023 com alta de 10% a 15%. Resultado que terá reflexos positivos na economia e no consumo. No Paraná, a expansão poderá ser impulsionada pelo agronegócio.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.