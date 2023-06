Lideranças de Londrina apresentam proposta sobre construção do Contorno Leste para Ratinho Jr. nesta segunda

Lideranças de Londrina vão apresentar segunda-feira (5) à tarde ao governador Ratinho Junior (PSD) a proposta de construção do Contorno Leste, um ramal rodoviário para ligar a PR-445 até a BR-369. Dirigentes de entidades do setor produtivo, o deputado estadual Tercilio Turini e outros parlamentares da cidade, o prefeito Marcelo Belinati, vereadores e mais representantes da comunidade serão recebidos no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para conversar sobre alternativas na elaboração dos projetos e investimentos na obra.





Técnicos do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) estão elaborando um possível traçado para facilitar o entendimento sobre a necessidade do Contorno Leste. O empreendimento cria perspectivas promissoras para a Região Metropolitana de Londrina: vai desafogar o sistema viário urbano, reduzir acidentes e vítimas no trânsito da cidade, agilizar o deslocamento regional, abrir nova frente de desenvolvimento com atração de empresas, geração de empregos e renda, melhorar o acesso ao Aeroporto e ampliar a competitividade nos negócios.

Publicidade

Publicidade





O deputado Tercilio Turini, o vice-presidente do Sinduscon Norte do Paraná, Gerson Guariente, o presidente do Ippul, Tadeu Felismino, e equipe, a vereadora Lu Oliveira, o superintendente regional do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Marco Aurélio Sguario, a chefe regional da Casa Civil, Sandra Moya, e outros técnicos da prefeitura conversaram na semana passada sobre os estudos já existentes no instituto londrinense sobre o Contorno Leste.





Também analisaram os caminhos mais viáveis para o eixo rodoviário, saindo das proximidades da unidade da Cocamar, na PR-445, e chegando ao Contorno de Ibiporã, na BR-369.

Publicidade





"O envolvimento e a participação das lideranças políticas e empresariais confirmam que Londrina precisa do Contorno Leste como obra estratégica para desenvolvimento, segurança no trânsito e qualidade de vida", avalia Turini.





"O governador Ratinho Junior está bastante receptivo à ideia e a reunião de segunda-feira pode selar uma grande parceria com resultados bem positivos para toda a região de Londrina. É muito bom ver a cidade unida por um objetivo comum, com muitas chances de se tornar uma das maiores conquistas dos últimos anos, juntamente com a duplicação da PR 445. Londrina pode dar um salto enorme e garantir condições de progresso nas próximas décadas", acrescentou Turini.