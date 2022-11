Paraná inicia semana com mais de 12 mil vagas de emprego; 549 são para Londrina

O Paraná começa a semana com 12.345 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.616 oportunidades em todo o Estado.





Em Londrina, os destaques são para alimentador de linha de produção, com 360 postos formais; auxiliar de linhas de produção, com 79; auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 60; e ajudante de obras, com 50.

A Região Metropolitana de Curitiba tem um total de 2.638 oportunidades, com 228 para auxiliar de linha de produção e 164 para operador de telemarketing ativo e receptivo. Também há 121 vagas para auxiliar de cozinha.





Toledo tem 1.699 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos na região – são 474. Abatedor de aves, com 90 postos, operador de processo de produção, com 53, e auxiliar de produção farmacêutica, com 50, também são empregos requisitados.

Nas demais regionais do Interior os maiores volumes são em Cascavel (1.378), Londrina (876) e Umuarama (833).





Em Cascavel, as funções que lideram as vagas abertas são auxiliar de linha de produção, com 384 empregos disponíveis; magarefe, com 210; atendente de lanchonete, com 57; e vendedor interno, com 42 vagas.



Em Umuarama, auxiliar de linha de produção (540), magarefe (30), vendedor interno (25) e alimentador de linha de produção (10) são as principais vagas.



Há, ainda, 701 oportunidades em Apucarana, sendo 51 para vendedor interno. São 596 vagas na região de Cianorte, com 103 para magarefe; 540 nos arredores de Foz do Iguaçu; e 513 ofertas de emprego em Pato Branco, 142 delas para auxiliar de linha de produção.